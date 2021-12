Colleferro | Consiglio comunale | il 29 12 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il signor presidente deldi, l’avvocato Emanuele Girolami, ha convocato una riunione del parlamentino casilino; in primo appello il 29 dicembrealle ore 18; in secondo, eventualmente, alla stessa ora il prossimo 3 gennaio. Cinque asterischi tematici all’attenzione della massima assemblea locale; tra essi, anche l’Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2020 della Azienda Speciale Servizi Comuni (ASSC). Di seguito, il link per visualizzare la DIRETTA STREAMING. Buon lavoro a tutti! su Il Corriere della Città.