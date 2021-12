Chi è Evelina Nazzari e il ricordo del padre Amedeo | “Mi manca”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021)è la figlia dei due famosi attori del cinema italiano,e Irene Genna e, nel corso degli anni, è diventata anche lei un’affermata attrice., all’anagrafe MariaBuffa, è nata a Roma l’8 maggio 1958 (sotto il segno zodiacale del Toro) ed è figlia die Irene Genna (entrambi attori). Come i suoi genitori ha deciso d’intraprendere la carriera artistica e recitativa e, dopo aver frequentato lo studio Fersen, si è affermata come attrice di teatro e per la tv (ha recitato anche in L’eredità della priora, Don Chisciotte e Suburra). Nel 2018, in occasione del suo spettacolo Ventiquattro ore della vita di una donna,ha ...