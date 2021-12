Brutte notizie per Sheva: è positivo al Covid (Di martedì 28 dicembre 2021) Arrivano ancora Brutte notizie per Domenico Criscito. Il capitano del Genoa è positivo al Covid e lo ha annunciato su Instagram: “Dopo bambini, moglie e tata non poteva farsi scappare anche me! Maledetto Covid… Dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me…”. Domenico Criscito, Genoa, Covid-19 Criscito è quindi positivo, ancora prima del raduno del Genoa. Non ha così avuto contatti con i compagni di squadra. Ora rimarrà in isolamento e potrà rientrare solo quando sarà negativo al tampone. È al momento a rischio per il 6 gennaio contro il Sassuolo, a meno di grandi sorprese sarà out. Dopo il recente infortunio al polpaccio, ora il capitano rossoblu sarà alle prese anche con il virus. Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) Arrivano ancoraper Domenico Criscito. Il capitano del Genoa èale lo ha annunciato su Instagram: “Dopo bambini, moglie e tata non poteva farsi scappare anche me! Maledetto… Dopo essere statoun anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me…”. Domenico Criscito, Genoa,-19 Criscito è quindi, ancora prima del raduno del Genoa. Non ha così avuto contatti con i compagni di squadra. Ora rimarrà in isolamento e potrà rientrare solo quando sarà negativo al tampone. È al momento a rischio per il 6 gennaio contro il Sassuolo, a meno di grandi sorprese sarà out. Dopo il recente infortunio al polpaccio, ora il capitano rossoblu sarà alle prese anche con il virus.

CASTELLAMONTE " Cri Comitato Locale in lutto per la scomparsa di due volontari CASTELLAMONTE " Non sono certo giorni di festa per il Comitato di Croce Rossa di Castellamonte. Due brutte notizie a distanza di pochi giorni. Alla Vigilia di Natale è giunta notizia della scomparsa di un volontario, Francesco Ilardi: "Purtroppo in quello che avrebbe dovuto essere un giorno di gioia ...

Barcellona, brutte notizie: anche Jordi Alba positivo al Covid Tuttosport Genoa, Criscito positivo al coronavirus: l’annuncio su Instagram Brutte notizie per il Genoa: il capitano Domenico Criscito è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lui ...

Barcellona, brutte notizie: anche Jordi Alba positivo al Covid Il club catalano ha annunciato che il terzino spagnolo si trova isolato nel proprio domicilio e non presenta sintomi rilevanti ...

