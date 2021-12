(Di martedì 28 dicembre 2021)ha dovutore il software del suo assistente vocale,, perché avrebbe “” unadi 10 anni a toccare con unai poli di una spina della corrente inserita a metà. Il suggerimento è arrivato dopo che laha chiesto aduna “sfida da fare”. “Inserisci un caricabatterie del telefono circa a metà in unaa muro, poi tocca con unai poli esposti”, avrebbe detto l’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il fatto sarebbe successo nello stato di New York, negli Usa.ha fatto sapere di aver ‘corretto’ l’errore appena l’azienda è venuta a conoscenza dell’accaduto. “La fiducia dei clienti è al centro di tutto ciò che ...

HuffPostItalia : Amazon aggiorna Alexa: aveva sfidato una bambina a inserire una moneta in una presa elettrica - gigibeltrame : L'8K Association aggiorna le specifiche per il programma 8K Association Certified #digilosofia… - TuttoAndroid : Amazon Appstore si aggiorna: risolto il problema con Android 12 (più o meno) #amazon -

