Agenas: sale l’occupazione in Lazio, Piemonte e Lombardia. TUTTI I DATI (Di martedì 28 dicembre 2021) Le regioni incrementano dell'1% la soglia di occupazione dei reparti passando rispettivamente al 16%, al 15% e al 18%. Avevano già superato le soglie per l'occupazione delle terapie intensive che restano al 14% per il Lazio, al 12% per la Lombardia e al 14% per il Piemonte. Il superamento del 20% in rianimazione è uno dei parametri che fa scattare il passaggio in zona arancione con l'occupazione oltre il 30% nelle aree mediche e l’incidenza settimanale superiore a 150 nuovi contagi ogni 100mila abitanti Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 dicembre 2021) Le regioni incrementano dell'1% la soglia di occupazione dei reparti passando rispettivamente al 16%, al 15% e al 18%. Avevano già superato le soglie per l'occupazione delle terapie intensive che restano al 14% per il, al 12% per lae al 14% per il. Il superamento del 20% in rianimazione è uno dei parametri che fa scattare il passaggio in zona arancione con l'occupazione oltre il 30% nelle aree mediche e l’incidenza settimanale superiore a 150 nuovi contagi ogni 100mila abitanti

