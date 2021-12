Adam Sandler icona di stile 2021 secondo Vogue

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 dicembre 2021) Incredibile ma vero:ha proclamatodidel, grazie al suo look definitocore. Sembra che il look XXL diabbia spopolato quest'anno, tanto che l'attore è stato eletto comedidal magazine, in quanto i suoi outfit sono stati i più cercati su Google nelMagazine ha dichiaratoFashion Icon del, grazie al suodefinitocore, un look un po' scialbo con t-shirt e felpe oversize che a quanto pare è andato molto forte durante il lockdown. Non tutti sanno che il suo ...