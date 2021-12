7 euro in più per la pensione di invalidità non è un aumento ma un’offesa alla dignità: lo sfogo di Claudia (Di martedì 28 dicembre 2021) Claudia Frizzarin ha 35 anni anni e vive a Padova da sola, grazie all’aiuto di assistenti domiciliari che si recano da lei solo in determinati orari, in modo da sopperire alle esigenze che la sua disabilità le comporta. Una spesa che riesce a coprire in parte con preziosi fondi comunali, in parte con il progetto “Vita Indipendente” e in parte, purtroppo, con le proprie finanze. Sul suo profilo Instagram Claudia ha pubblicato una tanto simpatica quando emblematica foto con in mano una mazzetta di banconote a ventaglio da cinquanta euro, e il seguente testo: “Con la fine del 2021 arrivano un sacco di novità, tra cui il “poderoso” aumento della pensione di invalidità. Stamattina mi è arrivato il prospetto INPS in cui sono messi in chiaro gli aumenti a partire dal 1o Gennaio 2022. Nello ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)Frizzarin ha 35 anni anni e vive a Padova da sola, grazie all’aiuto di assistenti domiciliari che si recano da lei solo in determinati orari, in modo da sopperire alle esigenze che la sua disabilità le comporta. Una spesa che riesce a coprire in parte con preziosi fondi comunali, in parte con il progetto “Vita Indipendente” e in parte, purtroppo, con le proprie finanze. Sul suo profilo Instagramha pubblicato una tanto simpatica quando emblematica foto con in mano una mazzetta di banconote a ventaglio da cinquanta, e il seguente testo: “Con la fine del 2021 arrivano un sacco di novità, tra cui il “poderoso”delladi. Stamattina mi è arrivato il prospetto INPS in cui sono messi in chiaro gli aumenti a partire dal 1o Gennaio 2022. Nello ...

