Vieri: «Il Napoli frenato da infortuni e stanchezza? Niente alibi. Con lo Spezia devi vincere a prescindere» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Christian Vieri. Commenta il rendimento delle squadre nel campionato di Serie A. A partire dalla Juventus. La cosa che lo ha colpito di più del girone di andata è «il non giocare della Juve». «Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha uomini superiori alla media, non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile. Mi ha colpito in negativo e fino ad oggi è sicuramente la grande delusione della stagione». Sul Napoli: la frenata nella corsa allo scudetto dipende dagli infortuni? «infortuni, stanchezza, altre cose, ma hanno anche sbagliato per tre volte la gara in casa. Quindi, non è solo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Christian. Commenta il rendimento delle squadre nel campionato di Serie A. A partire dalla Juventus. La cosa che lo ha colpito di più del girone di andata è «il non giocare della Juve». «Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha uomini superiori alla media, non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile. Mi ha colpito in negativo e fino ad oggi è sicuramente la grande delusione della stagione». Sul: la frenata nella corsa allo scudetto dipende dagli? «, altre cose, ma hanno anche sbagliato per tre volte la gara in casa. Quindi, non è solo ...

