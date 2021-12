Tommaso Zorzi-Francesco Oppini, colpo di scena: il gesto lascia tutti a bocca aperta (Di lunedì 27 dicembre 2021) e in queste ore non di parla d’altro La scorsa edizione del GF Vip, la quinta stagione dello show più amato dal pubblico, è stata ricca di emozioni e di amicizie e amori. Come ricorderanno tutti tra le mura della casa più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) e in queste ore non di parla d’altro La scorsa edizione del GF Vip, la quinta stagione dello show più amato dal pubblico, è stata ricca di emozioni e di amicizie e amori. Come ricorderannotra le mura della casa più L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

realtimetvit : Avete capito bene: lo show più atteso d’Italia arriva in #PrimaTv su #RealTime. ???? Non perdere la prima puntata di… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - DonnaGlamour : Francesco Oppini si riavvicina a Tommaso Zorzi: ecco il gesto che ha fatto - marcoerre_ : Ma davvero volete fare il GF di Tommaso Zorzi? Ah non era così? - PAnnpiscopo79 : @parideapologist Non rischiare, altrimenti fai la fine di Tommaso Zorzi che ha intossicati lui insieme a Tommino co… -