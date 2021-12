Supplenze docenti e ATA, quali saranno confermate a gennaio 2022 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Supplenze: come ogni anno docenti e ATA stan sospesi tra proroga e conferma, sulla base di quanto deciderà il collega titolare. Quest'anno si aggiunge l'incertezza delle Supplenze conferite su personale eventualmente sospeso per non aver aderito all'obbligo vaccinale nonché la questione dei contratti Covid, ancora non del tutto risolta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021): come ogni annoe ATA stan sospesi tra proroga e conferma, sulla base di quanto deciderà il collega titolare. Quest'anno si aggiunge l'incertezza delleconferite su personale eventualmente sospeso per non aver aderito all'obbligo vaccinale nonché la questione dei contratti Covid, ancora non del tutto risolta. L'articolo .

