Sinistra e propaganda rossa: la bugia tutta Italiana di un "comunismo buono" (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'Italia è rimasta per tutto il corso repubblicano sull'orlo dell'enorme piaga comunista che ha deturpato il mondo a est di Vienna. Ma non era la prossimità fisica con i Paesi contaminati dalla peste rossa a far sì che anche qui spirasse il fiato di quell'infezione. Geograficamente contigue, le società sottomesse al giogo comunista erano segrete allo sguardo degli italiani: un po' per forza propria di quei sistemi, che si reggono sulla capacità criminale di non far conoscere il proprio orrore se non a chi già vi è sottoposto; e un po' per la presenza cospiratoria dei comunisti italiani, prosperi in una alterità cinica che offriva agli aguzzini dei paradisi socialisti l'efficacissimo scudo di disinformazione grazie al quale il più ignominioso e duraturo esperimento di tirannia mai registrato nella storia dell'umanità ha potuto diffondersi, impunito, durante un ...

