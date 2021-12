Quirinale, la corsa di Berlusconi: i voti mancanti e il «fuoco amico» contro il Cavaliere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il tempo stringe e il sogno di Silvio Berlusconi di diventare presidente della Repubblica si fa sempre più concreto (o per i detrattori, sempre più lontano). La corsa al Quirinale entrerà nel vivo a gennaio – ormai manca pochissimo – ma il numero uno di Forza Italia è già con la calcolatrice in mano per capire quanti voti gli mancano per salire al Colle. Al momento il centrodestra, che dice di voler votare compatto il Capo dello Stato, può contare su 452 voti mentre il centrosinistra su 436. Per spuntarla bisognerà superare la soglia di 504 voti. Dunque mancherebbero all’appello ancora 52 voti. Non pochi, in realtà, anche se Berlusconi sembra essere convinto di poterli pescare anche fuori dal recinto del centrodestra, facendo convergere addirittura ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il tempo stringe e il sogno di Silviodi diventare presidente della Repubblica si fa sempre più concreto (o per i detrattori, sempre più lontano). Laalentrerà nel vivo a gennaio – ormai manca pochissimo – ma il numero uno di Forza Italia è già con la calcolatrice in mano per capire quantigli mancano per salire al Colle. Al momento il centrodestra, che dice di voler votare compatto il Capo dello Stato, può contare su 452mentre il centrosinistra su 436. Per spuntarla bisognerà superare la soglia di 504. Dunque mancherebbero all’appello ancora 52. Non pochi, in realtà, anche sesembra essere convinto di poterli pescare anche fuori dal recinto del centrodestra, facendo convergere addirittura ...

