(Di lunedì 27 dicembre 2021) Con i contagi ancora in crescita (oggi 30.810 nuovi casi su 343.968 tamponi e altri 142 decessi ) la variante omicron ha già bloccato a casa molte persone tra positivi e contatti di positivi. Per ...

Advertising

marilenagasbar1 : @M_Fedriga Eh no! Voglio le quarantene e i lockdown...e voi piano piano cadrete con noi Forza con le quarantene!!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantene Fedriga

TGCOM

... Nino Cartabellotta, è tornato a chiedere la revisione delle. "Omicron è una variante ... Massimiliano. "Condivido la revisione delle regole della quarantena che andrebbe ridotta o ...Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimilianosi è ... "Adesso lesono diverse per i vaccinati e i non vaccinati - aggiunge a margine della ...LEGGI ANCHE > Quarantene, Fedriga: "Rivedere le regole per i vaccinati, soprattutto quelli con terza dose" Bassetti poi precisa: "Ovviamente questi nuovi criteri andrebbero applicati soltanto per i ...Si sta valutando la possibilità di ridurre i tempi di quarantena per chi ha già ricevuto il booster. E’ quanto si apprende da fonti qualificate che sottolineano che, qualora una persona abbia ricevuto ...