(Di lunedì 27 dicembre 2021) Francesco ha anche chiesto conforto e aiuto per "le vittime della violenza nei confronti delle donne", che, ha sottolineato, "dilaga in questo tempo di pandemia" 27 dicembre 2021

Advertising

zazoomblog : Papa: Ideare soluzioni per vincere Covid vaccini a poveri - #Papa: #Ideare #soluzioni #vincere -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Ideare

Vatican News

Francesco ha anche chiesto conforto e aiuto per "le vittime della violenza nei confronti delle donne", che, ha sottolineato, "dilaga in questo tempo di pandemia" 27 dicembre 2021Vedo il proseguire, se tutto va bene, questa creazione di teatro totale che Ballando, offrendomi la possibilità di, mi ha permesso di sperimentare. Io ballerò e farò anche teatro, ma questo è ...Francesco ha anche chiesto conforto e aiuto per 'le vittime della violenza nei confronti delle donne', che, ha sottolineato, 'dilaga in questo ...Papa Francesco, benedizione Urbi et orbi: «Serve dialogo, la pandemia ha messo a dura prova le relazioni sociali». La lettera di Papa Francesco. «Sempre ho tenuto presenti le famiglie nelle mie preghi ...