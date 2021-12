“Ora tocca a loro!” GF Vip | colpo di scena | la clamorosa decisione di Alfonso Signorini cambia tutto

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dentro la casa del GF Vip si prepara una vera rivoluzione. A lanciare la bomba è l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia. Lo ha svelato a Casa Chi. Sarà l’ultima novità dopo i nuovi concorrenti annunciati a gennaio. Il GF Vip 6 finirà il prossimo 14 marzo, quasi tutti i vipponi “veterani” hanno confermato il prolungamento (Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno invece deciso di tornare a casa per le feste) ma presto la porta rossa si aprirà di nuovo. “Al GF Vip arriveranno nuovi concorrenti – aveva detto Parpiglia -. Gli autori stanno valutando nuove candidature. Si valutano diversi nomi, ufficializziamo l’ingresso di Kabir Bedi. Lui sostituisce metaforicamente Aldo Montano, un leader che possa abbracciareil gruppo. Non è escluso il ritorno di persone che hanno fatto il GF Vip in passato” ha rivelato il giornalista. Poi toccherà a Delia Duran e ne ...

Agenzia_Ansa : “Stanotte a Napoli” fa boom di ascolti. Il sindaco Manfredi sui social: 'Napoli ha illuminato il Natale di tutti gl… - giangolz : RT @Agenzia_Ansa: “Stanotte a Napoli” fa boom di ascolti. Il sindaco Manfredi sui social: 'Napoli ha illuminato il Natale di tutti gli ital… - TrokiPotterhead : Io ogni volta vado dall'estetista portandomi il peso di star aderendo agli insensati standard di bellezza di donna… - aboutgaia : diventerò madre, ora tocca a voi trarre le conclusioni - onlyamour : RT @onlyamour: Mi sono abituata a.. Disabituarmi in fretta.. Ora tutto scorre.. Ma niente mi tocca.. #sapevatelo -

... due punti oltre la soglia critica del 10%, mentre quello negli altri repartiormai il limite ... qualcuno dice fino a 5 volte, fortunatamente pernon si stanno avendo evidenze cliniche di ...il valore d'allerta anche l'occupazione in area medica: i ricoveri ordinari sono al 15% con un aumento dell'1%. Variante Omicron,Londra valuta nuova stretta anti Covid La situazione nelle ...“Io e la Ferry siamo positivi. Che gioia”. Con queste parole, Fedez e Chiara Ferragni hanno raccontato su Instagram di essere risultati positivi al Covid-19. Anche loro, come milioni di italiani, sono ...I lavori interesseranno anche una parte di via Bastione e partiranno a gennaio, dopo le feste, «per non creare disagi» ...