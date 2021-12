Non mi lasciare: in arrivo la serie con Vittoria Puccini (Di lunedì 27 dicembre 2021) In arrivo a Gennaio su RaiUno ‘Non mi lasciare’, un thriller in 4 puntate ambientato a Venezia Tantissime saranno le novità del palinsesto Rai nel nuovo anno: tra le serie, anche Non mi lasciare, in arrivo su Rai1 subito dopo le festività, con un debutto in due serate il 9 e 10 gennaio. Non Mi lasciare è la storia di una vicequestore donna, Elena Zonin, che indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul web: ad interpretarla è Vittoria Puccini. Le indagini la portano da Roma a Venezia, la città della sua giovinezza, da cui è fuggita vent’anni prima. Qui ritrova Daniele, suo grande amore diventato vicequestore di polizia, e ora sposato con Giulia, la sua migliore amica d’infanzia. “La Rai è stata ... Leggi su zon (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ina Gennaio su RaiUno ‘Non mi’, un thriller in 4 puntate ambientato a Venezia Tantissime saranno le novità del palinsesto Rai nel nuovo anno: tra le, anche Non mi, insu Rai1 subito dopo le festività, con un debutto in due serate il 9 e 10 gennaio. Non Miè la storia di una vicequestore donna, Elena Zonin, che indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul web: ad interpretarla è. Le indagini la portano da Roma a Venezia, la città della sua giovinezza, da cui è fuggita vent’anni prima. Qui ritrova Daniele, suo grande amore diventato vicequestore di polizia, e ora sposato con Giulia, la sua migliore amica d’infanzia. “La Rai è stata ...

