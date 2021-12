Lori non ce l’ha fatta, la sua vita finisce sulla strada: nell’incidente non ha avuto scampo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Grave incidente intorno alle 8 di oggi, 27 dicembre, a Torviscosa piccolo comune friulano. Per cause ancora da accertare un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente lungo la viabilità che da Arrodola porta a Malisana. Ad avere la peggio l’uomo alla guida dell’utilitaria, una Fiat Panda, Lori Versolatto, 61 anni, noto meccanico di Carlino, che stava andando al lavoro. Ferito il 29enne alla guida del furgone. A far scattare i soccorsi alcuni automobilisti. Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, insieme a una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Torviscosa. Solo pochi giorni fa un’altra tragedia aveva toccato il Friuli. La sera della vigilia di Natale, tra il comune di Faedis e quello di Povoletto: poco prima delle 19 in un incidente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Grave incidente intorno alle 8 di oggi, 27 dicembre, a Torviscosa piccolo comune friulano. Per cause ancora da accertare un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente lungo la viabilità che da Arrodola porta a Malisana. Ad avere la peggio l’uomo alla guida dell’utilitaria, una Fiat Panda,Versolatto, 61 anni, noto meccanico di Carlino, che stava andando al lavoro. Ferito il 29enne alla guida del furgone. A far scattare i soccorsi alcuni automobilisti. Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, insieme a una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Torviscosa. Solo pochi giorni fa un’altra tragedia aveva toccato il Friuli. La sera della vigilia di Natale, tra il comune di Faedis e quello di Povoletto: poco prima delle 19 in un incidente ...

