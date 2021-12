L’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez | “Siamo positivi e i bambini…”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021)attraverso alcune storiessono risultatial Covid – 19. Come di consueto la coppia ha scelto Instagram per fare. I due, che erano tornati qualche giorno fa dalla montagna dato che i bambini non stavano bene, hanno annunciato di essersi sottoposti ieri, 26 dicembre, a un test molecolare. Il test ha certificato latà dima non dei bambini, Leone e Vittoria che per il momento sono negativi e stanno bene. Leggi anche: Savino e Jovanotti annunciano latà al Covid. Il conduttore: «All’omicron bar» La parole di...