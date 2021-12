Incidente vicino Treviso | muore giovane ragazza

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ancora unsulle strade italiane. Nella notte tra il 26 ed il 27 dicembre l'ennesima tragedia statale del 2021 è avvenuta nei pressi di, a Villorba. A perdere la vita è stata purtroppo una, la vittima aveva solo diciott'anni Come tanti giovanissimi, i quattro occupanti del veicolo coinvolto nell'erano in marcia verso casa dopo aver trascorso insieme la notte di Santo Stefano. Per cause da accertare, l'auto a bordo della quale viaggiavano è finita fuori strada. La corsa del veicolo si è interrotta con un urto violento. La dinamica è costata la vita ad una diciottenne che era a bordo dell'autovettura. Per gli altri tre ragazzi che erano a bordo del veicolo (tra i 20 ed i 18 anni) si è ...