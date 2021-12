Il Green pass serve ovunque, ma a messa non è ancora obbligatorio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con l'ultima stretta del governo serve il certificato verde rafforzato per andare persino a prendere un caffè al bancone del bar. Eppure per partecipare a una liturgia in chiesa non è richiesto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con l'ultima stretta del governoil certificato verde rafforzato per andare persino a prendere un caffè al bancone del bar. Eppure per partecipare a una liturgia in chiesa non è richiesto ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - petergomezblog : Napoli: falsificava Green pass, banconote e documenti. Ragazzo di 26 anni ai domiciliari - borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - TerlizziGerard3 : RT @GiorgiaMeloni: Le scelte del Governo Draghi, sia nella lotta alla pandemia sia nella comunicazione, hanno prodotto un disastro: far cre… - MarcellaOnnis : @an_paci E ovviamente fanno un titolo che lascia intendere che l'aggressione sia ad opera di no green pass. -