Galli | “Variante Omicron esplosiva | non è momento di togliere quarantena”

"Stiamo vedendo una diffusione esplosiva della Variante Omicron" del Covid, "che interessa anche i vaccinati. Non mi sembra proprio il momento di togliere la quarantena per gli esposti" al virus "e i colpiti, mentre credo che per i contatti vaccinati di persone positive si possa ragionare su quarantene di minor durata". L'infettivologo Massimo Galli invita alla cautela mentre cresce il dibattito sulla possibile revisione dei protocolli che regolano l'isolamento anti-Covid in Italia. "Siamo tutti abbastanza basiti per il numero di infezioni che stiamo osservando ovunque", spiega all'Adnkronos Salute l'esperto, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano. Perché è vero che "facciamo tantissimi tamponi in più in questo periodo in cui molte persone ...

