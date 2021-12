Covid a Fiumicino: contagi in crescita e lunghe file per i tamponi. Il bollettino del 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fiumicino – “L’ho già affermato ieri (leggi qui) e torno ora a ribadirlo: la situazione dei contagi nel nostro territorio è preoccupante. I casi di coronavirus continuano a salire senza sosta, ben 575 quelli comunicati dalla Asl Roma 3, 46 più di ieri, di cui 296 donne e 279 uomini con età media di 34 anni. Senza considerare le tantissime persone in quarantena preventiva poiché contatti diretti di positivi o quelle in fila per fare i tamponi sia nell’hub vaccinale al lunga sosta dell’aeroporto che in piazzale Mediterraneo a Fiumicino”. A dirlo, preoccupato, è il sindaco della cittadina aeroportuale, Esterino Montino. “La stragrande maggioranza dei positivi – aggiunge – si registra a Fiumicino e Isola Sacra con il 68% dei casi, seguita da Focene (7%), Fregene, Passoscuro e Aranova (5%). Se continuiamo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021)– “L’ho già affermato ieri (leggi qui) e torno ora a ribadirlo: la situazione deinel nostro territorio è preoccupante. I casi di coronavirus continuano a salire senza sosta, ben 575 quelli comunicati dalla Asl Roma 3, 46 più di ieri, di cui 296 donne e 279 uomini con età media di 34 anni. Senza considerare le tantissime persone in quarantena preventiva poiché contatti diretti di positivi o quelle in fila per fare isia nell’hub vaccinale al lunga sosta dell’aeroporto che in piazzale Mediterraneo a”. A dirlo, preoccupato, è il sindaco della cittadina aeroportuale, Esterino Montino. “La stragrande maggioranza dei positivi – aggiunge – si registra ae Isola Sacra con il 68% dei casi, seguita da Focene (7%), Fregene, Passoscuro e Aranova (5%). Se continuiamo ...

Advertising

ilfaroonline : Covid a Fiumicino: contagi in crescita e lunghe file per i tamponi. Il bollettino del 27 dicembre - Paolo_Brescia_ : Come si crea il panico ai drive-in? Almeno a Roma? Gente arriva senza prenotazione e si imbuca, con ricetta. Così n… - Zenxsama : Ho festeggiato natale con un ciccione de merda che aveva nascosto di essere positivo al covid, se lo prendo che que… - zazoomblog : Covid nuovo boom di contagi a Fiumicino. Montino: così rischiamo il lockdown - #Covid #nuovo #contagi #Fiumicino. - ilfaroonline : Covid, nuovo boom di contagi a Fiumicino. Montino: così rischiamo il lockdown -