Coronavirus | Nicola Savino è positivo | «Io e Jovanotti all’Omicron bar»

(Di lunedì 27 dicembre 2021)al Covid-19 e ad annunciarlo è stato proprio Lorenzo, risultato anche luinella giornata di ieri. Il cantante su TikTok ha detto: «Mi ha chiamato la serae mi ha detto ‘stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono’». Lo stessoha poi confermato la sua positività al Covid con una foto su Instagram, che lo ritrae proprio insieme a: «Io e @lorenzojovabar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!»., 54 anni, dopo aver condotto «Le Iene» fino allo scorso 22 dicembre 2021, è impegnato dall’ 8 dicembre nella conduzione de Il giovane Old su Raiplay, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nicola

Il cantante su TikTok ha detto: "Mi ha chiamato la serae mi ha detto 'stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo'". Lo stesso Savino ha poi confermato la sua ...Savino , conduttore televisivo, è risultato positivo al, come rivelato nelle scorse ore dall'amico Jovanotti, che ha incrociato negli studi di Radio Deejay proprio pochi giorni ...I Ferragnez positivi al Covid, anche loro colpiti dalla sciagura delle Feste: lo hanno annunciato in una serie di stories su ...Ieri Lorenzo Jovanotti ha ringraziato tutti per l’affetto con cui i fan hanno risposto alla notizia del suo contagio. Jovanotti è risultato positivo al covid ma sta bene, solo il primo giorno ha avuto ...