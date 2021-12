Centri vaccinali, FP Cgil: “Apertura per l’intera giornata” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “È necessario trovare una soluzione alle code enormi, alle attese sotto la pioggia e al nervosismo imperante che sfocia in alcuni casi anche in rissa”. A scriverlo è la Fp Cgil tramite il segretario Antonio Capezzuto, nello stesso momento in cui davanti al teatro augusteo a Salerno è stato necessario far giungere pattuglie delle forze dell’ordine per tenere sotto controllo la situazione e la rabbia dei cittadini costretti a lunghe ore di attesa per sottoporsi al vaccino. La Cgil chiede di potenziare il personale per garantire vaccinazione h24 e disporre maggiori controlli delle autorità per tutelare gli operatori sanitari. Come è scritto in un comunicato stampa la recrudescenza del contagio da Covid 19 di questi giorni sta accelerando la volontà di molti cittadini di completare il ciclo vaccinale con la terza dose ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “È necessario trovare una soluzione alle code enormi, alle attese sotto la pioggia e al nervosismo imperante che sfocia in alcuni casi anche in rissa”. A scriverlo è la Fptramite il segretario Antonio Capezzuto, nello stesso momento in cui davanti al teatro augusteo a Salerno è stato necessario far giungere pattuglie delle forze dell’ordine per tenere sotto controllo la situazione e la rabbia dei cittadini costretti a lunghe ore di attesa per sottoporsi al vaccino. Lachiede di potenziare il personale per garantire vaccinazione h24 e disporre maggiori controlli delle autorità per tutelare gli operatori sanitari. Come è scritto in un comunicato stampa la recrudescenza del contagio da Covid 19 di questi giorni sta accelerando la volontà di molti cittadini di completare il ciclo vaccinale con la terza dose ...

