Capire le elezioni cilene con il prof. Robertini (Universidad de Chile) (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gabriel Boric è il nuovo presidente del Cile. Il trentacinquenne, leader della coalizione Apruebo Dignidad, dopo aver sconfitto il repubblicano José Antonio Kast, prenderà il posto del presidente uscente Sebastián Piñera a La Moneda. Una vittoria netta, quella del fronte progressista cileno, che nella notte del ballottaggio presidenziale ha incassato il 56% dei consensi acuendo il distacco con il Frente Social Cristiano. I 15 milioni di cileni chiamati alle urne erano stati posti dinanzi a due offerte politiche nettamente diverse: da una parte un’agenda politica connotata da rivendicazioni sociali, lotta al cambiamento climatico (ricordiamo la proposta di bloccare una miniera di rame), il potenziamento del welfare state, la costruzione di un nuovo stato sociale e una tassa per i “super-ricchi”, dall’altra una leadership politica ambigua, imprudente nell’evocare l’era del golpe militare ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gabriel Boric è il nuovo presidente del Cile. Il trentacinquenne, leader della coalizione Apruebo Dignidad, dopo aver sconfitto il repubblicano José Antonio Kast, prenderà il posto del presidente uscente Sebastián Piñera a La Moneda. Una vittoria netta, quella del fronte progressista cileno, che nella notte del ballottaggio presidenziale ha incassato il 56% dei consensi acuendo il distacco con il Frente Social Cristiano. I 15 milioni di cileni chiamati alle urne erano stati posti dinanzi a due offerte politiche nettamente diverse: da una parte un’agenda politica connotata da rivendicazioni sociali, lotta al cambiamento climatico (ricordiamo la proposta di bloccare una miniera di rame), il potenziamento del welfare state, la costruzione di un nuovo stato sociale e una tassa per i “super-ricchi”, dall’altra una leadership politica ambigua, imprudente nell’evocare l’era del golpe militare ...

