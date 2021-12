Calciomercato Milan – Conti in uscita: il terzino piace a Empoli e Sampdoria (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andrea Conti è in uscita dal Milan: il terzino destra interessa ad Empoli e Sampdoria Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andreaè indal: ildestra interessa ad

Advertising

DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - Gazzetta_it : Il piano Botman: costa 30 milioni, ecco come prova a prenderlo il #Milan #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Pisa, Corrado: 'Diverse sollecitazioni per #Lucca' - SampNews24 : #Krunic gela la #Sampdoria: «Nel mio destino c’è il #Milan» - calciomercatoit : ??#Milan - Nuovo profilo per Pioli: #Barak idea viva ma il sogno sarebbe un altro... -