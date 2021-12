Basket | Jayson Tatum entra nel protocollo Covid della NBA

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Si allunga la lista di giocatori NBA inseriti nel, con la stella dei Boston Celticsche dovrà rimanere in isolamento in attesa di accertamenti, fino a quando riceverà l’ok per tornare in campo con i suoi compagni, o almeno quelli a disposizione.è infatti l’undicesimo giocatore a roster di Boston adre nel, con l’ala piccola che salterà almeno cinque gare di regular season. Per il classe 1998 ilprevede ora un periodo di periodo di isolamento di dieci giorni, al termine dei quali dovrà effettuare due tamponi dall’esito negativo a distanza di 24 ore. A partire dalla metà di dicembre la Lega americana sta facendo i conti con una vera e propria ondata di casi, che stanno costringendo al rinvio ...

Jayson

Tatum, la stella dei Bolton Celtics, è positivo al Covid . Come annunciato dalla stessa franchigia NBA, l'ala piccola classe 1998 dovrà entrare nel protocollo anti - Covid e per dieci giorni ...Come da tradizione, non si ferma il grandestatunitense nemmeno durante le feste, ed ecco quindi che a sfidarsi sono le formazioni guidate rispettivamente da Giannis Antetokounmpo e...Si allunga la lista di giocatori NBA inseriti nel protocollo Covid, con la stella dei Boston Celtics Jayson Tatum che dovrà rimanere in isolamento in attesa di accertamenti, fino a quando riceverà l'o ...Jayson Tatum, la stella dei Bolton Celtics, è positivo al Covid. Come annunciato dalla stessa franchigia NBA, l’ala piccola classe 1998 dovrà entrare nel protocollo anti-Covid e per dieci giorni almen ...