Ascolti tv 26 dicembre 2021: scopri i programmi più visti in prime time (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chi ha vinto la battaglia degli Ascolti tv in prime time ieri 26 dicembre 2021? RaiUno punta sulla favola interpretata da Angelina Jolie Maleficent – La signora del male. Canale 5 risponde con la commedia italiana natalizia con Massimo Ghini Un Natale a Cinque Stelle. In dettaglio li … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chi ha vinto la battaglia deglitv inieri 26? RaiUno punta sulla favola interpretata da Angelina Jolie Maleficent – La signora del male. Canale 5 risponde con la commedia italiana natalizia con Massimo Ghini Un Natale a Cinque Stelle. In dettaglio li … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CorriereCitta : Ascolti tv 26 dicembre 2021: Maleficent, Family Food Fight, Aldo Giovanni e Giacomo: potevo rimanere offeso , dati… - zazoomblog : Ascolti tv ieri domenica 26 dicembre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #domenica #dicembre #auditel - infoitcultura : Ascolti 24 dicembre: Concerto di Natale con Federica Panicucci, film Ailo - theegrandeheels : RT @ArianaTeam_ITA: “Santa Tell Me” ha ricevuto 249.582 & 210.312 ascolti in Italia su Spotify durante il 24 e il 25 dicembre?? https://t.c… - ArianaTeam_ITA : “Santa Tell Me” ha ricevuto 249.582 & 210.312 ascolti in Italia su Spotify durante il 24 e il 25 dicembre?? -