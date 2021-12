Alunni adottati e protocollo, le funzioni del DS, degli insegnanti e i compiti degli insegnanti: in allegato le schede di raccolta informazioni per scuole Infanzia e Primaria (Di lunedì 27 dicembre 2021) Promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico dell’alunno adottato è la finalità principale cui deve tendere ciascuna scuola e in ciascun contesto geografico. Ma quali sono i compiti delle figure strategiche che si devono occupare di garantire la piena accoglienza e la complessiva inclusone dell’alunno adottato? Cosa accade nelle nostre scuole? Quali sono le figure a cui far riferimento nella scuola? In primis quali compiti ha il dirigente scolastico? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) Promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico dell’alunno adottato è la finalità principale cui deve tendere ciascuna scuola e in ciascun contesto geografico. Ma quali sono idelle figure strategiche che si devono occupare di garantire la piena accoglienza e la complessiva inclusone dell’alunno adottato? Cosa accade nelle nostre? Quali sono le figure a cui far riferimento nella scuola? In primis qualiha il dirigente scolastico? L'articolo .

