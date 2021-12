Un pezzo di storia che se ne va: addio al Totogol (Di domenica 26 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – Uno dei primissimi giochi che è riuscito ad andare oltre gli schemi classici e che ha spinto ad azzardare qualcosa di più interessante. Stiamo parlando del Totogol, magnifico gioco che ha raggiunto i ventisette anni di età e che dal nuovo anno non sarà più giocabile. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha deciso di mandare in pensione questo concorso a premi che, come vedremo successivamente, venne ideato dal Coni stesso e che riscosse enorme successo. Antenato delle giocate moderne Si tratta senza ombra di dubbio dell’antenato delle giocate moderne che possiamo effettuare ormai su tutti i siti di gioco: pensiamo per esempio alle scommesse “Over” e “Under” e a quelle come il “Goal” o “NoGoal”. I tantissimi giocatori del precedente Totocalcio avevano, difatti, voglia di qualcosa di più frizzantino e magari difficile da pronosticare, ma più ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 26 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – Uno dei primissimi giochi che è riuscito ad andare oltre gli schemi classici e che ha spinto ad azzardare qualcosa di più interessante. Stiamo parlando del, magnifico gioco che ha raggiunto i ventisette anni di età e che dal nuovo anno non sarà più giocabile. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha deciso di mandare in pensione questo concorso a premi che, come vedremo successivamente, venne ideato dal Coni stesso e che riscosse enorme successo. Antenato delle giocate moderne Si tratta senza ombra di dubbio dell’antenato delle giocate moderne che possiamo effettuare ormai su tutti i siti di gioco: pensiamo per esempio alle scommesse “Over” e “Under” e a quelle come il “Goal” o “NoGoal”. I tantissimi giocatori del precedente Totocalcio avevano, difatti, voglia di qualcosa di più frizzantino e magari difficile da pronosticare, ma più ...

Advertising

SerieA : Quel sapore di… grande sfida ?? E stasera si scrive un pezzo di storia ?????????? @acmilan @sscnapoli @Ibra_official… - GioAlba87 : RT @nonfaretardi: Vi racconto una storia, gotica e truculenta, tipicamente natalizia. Lucia era inquieta. Genoveffa non era ancora rientra… - Ermosia : @ilmessaggeroit E' un pezzo di Storia. Ha avuto una lunga vita, incoronata da ragazza ha tenuto la responsabilità d… - 91CVROLINA : ????pezzo di merda???????? questa canzone descrive troppo quello che mi ha fatto cioè raccont ala nostra storia vabbè esi… - teme_no : che poi mi dispiace per quei pochi follower che ho per questo costante flusso di retweet e like che metto ad ogni c… -