Tokyo traina l'atletica. Boom di tesserati e sponsor in Italia

(Di domenica 26 dicembre 2021) Un anno indimenticabile, il migliore nella storia dell’leggerana. Di quelle cinque medaglie d’oro vinte all’Olimpiade disi parlerà per sempre, intanto l’effetto Giochi continua a farsi sentire, ad essere quasi una rivoluzione. Le cifre parlano chiaro: al 10 dicembre, data in cui ogni anno si tirano le somme, idella Fidal risultavano essere 226.039, ovvero 40.431 in più rispetto all’anno precedente. Un autenticoquindi, soprattutto se si pensa che i dati testimoniano un +36% di tesseramenti nelle categorie promozionali (Under 16, ovvero Cadetti, Ragazzi, Esordienti), segno quindi che, dopo, tanti genitori hanno portato i loro figli a fare, magari sognando che un giorno diventino come Jacobs, Tamberi o Tortu, o magari ...

