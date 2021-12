Terni, un anziano medico uccide la moglie per “porre fine alle sue sofferenze” (Di domenica 26 dicembre 2021) angosciato dall’aggravarsi della malattia La tragedia si è consumata la notte della vigilia di Natale ad Amelia, in provincia di Terni. Un anziano medico di 80 anni ha tolto la vita alla moglie sua coetanea. L’uomo ha confessato il delitto al pubblico ministero Barbara Mazzullo, spiegando le motivazioni del gesto. L’uomo avrebbe raccontato che la moglie, una donna sempre gioviale e socievole, nell’ultimo mese si era aggravata. Nei momenti di lucidità, la donna non aveva nascosto la propria tristezza nel vedere “calpestata la propria dignità”. L’anziano marito si sarebbe sentito “angosciato” per la difficile condizione della moglie a tal punto da spingersi al folle gesto. Leggi anche: FRONTEGGIARE IL COVID: Dalle FFP2 A SCUOLA ALLA VENTILAZIONE DEGLI ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 dicembre 2021) angosciato dall’aggravarsi della malattia La tragedia si è consumata la notte della vigilia di Natale ad Amelia, in provincia di. Undi 80 anni ha tolto la vita allasua coetanea. L’uomo ha confessato il delitto al pubblico ministero Barbara Mazzullo, spiegando le motivazioni del gesto. L’uomo avrebbe raccontato che la, una donna sempre gioviale e socievole, nell’ultimo mese si era aggravata. Nei momenti di lucidità, la donna non aveva nascosto la propria tristezza nel vedere “calpestata la propria dignità”. L’marito si sarebbe sentito “angosciato” per la difficile condizione dellaa tal punto da spingersi al folle gesto. Leggi anche: FRONTEGGIARE IL COVID: DFFP2 A SCUOLA ALLA VENTILAZIONE DEGLI ...

