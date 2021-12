Stefano, significato e origine del nome (Di domenica 26 dicembre 2021) Stefano deriva dal nome greco antico ???????? (Stephanos, latinizzato in Stephanus), che letteralmente significa “corona”, e può perciò essere interpretato come “coronato” o “incoronato”. In epoca precristiana il nome alludeva alla corona come simbolo di vittoria, e in ambito cristiano si diffuse grazie alla figura di santo Stefano, “protomartire” del cristianesimo; di conseguenza, il significato del nome venne attribuito alla corona del martirio. Da principio in Inghilterra era usato esclusivamente dai monaci, come nome religioso, e solo grazie ai Normanni si diffuse nel Paese come nome “civile”, dopo la conquista. Oggi, al fianco della forma Stephen, è piuttosto diffusa anche quella anglicizzata medievale Steven, popolare anche negli Stati Uniti dove ... Leggi su gravidanzaonline (Di domenica 26 dicembre 2021)deriva dalgreco antico ???????? (Stephanos, latinizzato in Stephanus), che letteralmente significa “corona”, e può perciò essere interpretato come “coronato” o “incoronato”. In epoca precristiana ilalludeva alla corona come simbolo di vittoria, e in ambito cristiano si diffuse grazie alla figura di santo, “protomartire” del cristianesimo; di conseguenza, ildelvenne attribuito alla corona del martirio. Da principio in Inghilterra era usato esclusivamente dai monaci, comereligioso, e solo grazie ai Normanni si diffuse nel Paese come“civile”, dopo la conquista. Oggi, al fianco della forma Stephen, è piuttosto diffusa anche quella anglicizzata medievale Steven, popolare anche negli Stati Uniti dove ...

