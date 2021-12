Juve | un 2021 senza gol su punizione L' ultimo di CR7 | un anno e mezzo fa

Advertising

Gazzetta_it : Il paradosso dei più attesi, Dybala e Chiesa: senza di loro la #Juve vola. Con loro... - Gazzetta_it : Fagioli, Soulé & co.: chi sono i ragazzi del futuro Juve e quando saranno pronti #juventus - juventusfc : Dai quarti ? Ai quarti ? Le #JuventusWomen chiudono alla grande la settimana e il 2021, vincono in Puglia e vanno a… - calciomercatoit : ?? Tutti vogliono #Vlahovic, ma le richieste dell'entourage spaventano: #Juve, #Milan e le big di #PremierLeague ora… - gilnar76 : Ranocchia-Juve: Allegri lo conferma in rosa nel 2022? #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Juve 2021

Gol su punizione, questo sconosciuto in casa Juventus. Che in tutto ilnon ha trovato una sola rete direttamente su calcio piazzato. La maledizione ha radici ben ...all'ultimo segnato dalla, è ...Dusan Vlahovic continua ad essere ambito da tutti sul mercato, ma la situazione potrebbe mutare per, Inter, Milan e le altreIlè stato senza alcun dubbio l'anno di Dusan Vlahovic in Serie A: 33 reti nell'anno solare per quello che si è imposto come 'the next big thing' del calcio europeo. ...Il mercato della Juventus, per poter partire, avrà bisogno di alcune cessioni, soprattutto di quei giocatori in esubero e dal rendimento deludente. Uno di questi è senz’altro Dejan Kulusevski, sul ...Luis Muriel, attaccante classe 1991 della nazionale colombiana, sarebbe ai margini del progetto tecnico dell'Atalanta dopo che i nerazzurri hanno praticamente chiuso l'acquisto di Boga ...