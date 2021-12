Inter, cinque squadre italiane sulle tracce di Sensi: il possibile futuro (Di domenica 26 dicembre 2021) Sensi può lasciare l’Inter nel corso della prossima finestra di mercato: cinque squadre di Serie A sul trequartista. Le novità Nonostante un inizio promettente, Stefano Sensi, complice un infortunio al legamento collaterale che l’ha tenuto fermo ai box per un mese, è scivolato in fondo alle gerarchie dell’Inter di Inzaghi. Il club nerazzurro starebbe ora valutando soluzioni alternative per permettere al giocatore di trovare continuità altrove e per non svalutare l’investimento fatto in passato. Il contratto del trequartista scade nel giugno 2024 e in casa nerazzurra non si pensa a una cessione a titolo definitivo. Più probabile un prestito, con Fiorentina, Genoa, Spezia, Empoli e Sassuolo che lo accoglierebbero volentieri. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021)può lasciare l’nel corso della prossima finestra di mercato:di Serie A sul trequartista. Le novità Nonostante un inizio promettente, Stefano, complice un infortunio al legamento collaterale che l’ha tenuto fermo ai box per un mese, è scivolato in fondo alle gerarchie dell’di Inzaghi. Il club nerazzurro starebbe ora valutando soluzioni alternative per permettere al giocatore di trovare continuità altrove e per non svalutare l’investimento fatto in passato. Il contratto del trequartista scade nel giugno 2024 e in casa nerazzurra non si pensa a una cessione a titolo definitivo. Più probabile un prestito, con Fiorentina, Genoa, Spezia, Empoli e Sassuolo che lo accoglierebbero volentieri. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo ...

