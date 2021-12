Francesco e Stefania | no vax pentiti | ' Occhi rossi e gonfi poi il ricovero e il casco per l' ossigenazione'

(Di domenica 26 dicembre 2021) MESTRE - Ci sono i no vaxe i medici che hanno attraversato l'incubo. Gli amministratori pubblici e rappresentanti del mondo dell'economia. Ieri, nell'auditorium del Museo M9, L'Ulss 3 ha ...

E fra le tante testimonianze c'è stata anche quella di Francesco Toffolo (68 anni) e Stefania Scanavin (60) di Martellago, non vaccinati. 'Il 5 novembre nostro figlio aveva la febbre. La mattina ...Se ne parlerà nella puntata di "Viaggio nella Chiesa di", in onda domenica 26 dicembre alle 24:25 su Rai1, con il direttore de La Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro e...Ieri, nell'auditorium del Museo M9, L'Ulss 3 ha raccontato i due anni di pandemia attraverso gli occhi dei diretti testimoni. E fra le tante testimonianze c'è stata anche quella di Francesco Toffolo (68 anni) e Stefania Scanavin (60) di Martellago, non vaccinati.