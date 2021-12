Calciomercato Fiorentina: resta viva l’idea Joao Pedro. I nodi della trattativa (Di domenica 26 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina: resta vivo l’interesse per Joao Pedro del Cagliari. Affare molto complesso per l’attaccante La Fiorentina va alla ricerca di un vice Vlahovic. Secondo quanto riferito da Firenzeviola.it, tra i vari candidati, permane l’interesse per Joao Pedro. Il Cagliari, tuttavia, difficilmente si farà scappare il suo giocatore più prolifico in un momento così delicato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021)vivo l’interesse perdel Cagliari. Affare molto complesso per l’attaccante Lava alla ricerca di un vice Vlahovic. Secondo quanto riferito da Firenzeviola.it, tra i vari candidati, permane l’interesse per. Il Cagliari, tuttavia, difficilmente si farà scappare il suo giocatore più prolifico in un momento così delicato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

