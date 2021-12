Sabu | “Triple H e Shawn Michaels hanno reso paralitici diversi colleghi”

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dichiarazioni molto forti quelle del noto wrestlerche durante un’intervista di questo lunedì su The Hannibal TV sembrava in vena di grandi polemiche. Oltre ad aver accusato Undertaker di aver fatto licenziare dei wrestler perché adottavano uno stile troppo violento nelle mosse, ha avuto parole ancora più gravi perH e. Secondo la leggenda ECW, infatti,H esarebbero costati la paralisi awrestler durante le loro carriere. Sebbene non risultino casi noti di questi incidenti, l’ex WWE e ECW ha detto: “Molti westler sono stati paralizzati daH e dacon le loro orribili finisher violente.H ha ...

Sabu sembra averne per tutti. Durante una recente intervista ha criticato molti colleghi, rivelando che Triple H abbia infortunato gravemente alcuni colleghi ...According to ECW legend Sabu, Ric Flair repeatedly refused to shake his hand in the dressing room at wrestling events.