Lazio, rottura ultras-Acerbi. Striscione fuori dall’Olimpico: “Vattene” (Di sabato 25 dicembre 2021) Gesti e dichiarazioni recenti di Francesco Acerbi mal digeriti dalla tifoseria organizzata della Lazio, scagliatasi sul calciatore negli ultimi tempi. Il difensore biancoceleste, colonna del reparto difensivo gestito da Maurizio Sarri, si è rivolto duramente ai propri tifosi dopo un gol durante Lazio-Genoa; parole inoltre ironiche nel post-partita sul numero esiguo di spettatori presenti allo stadio Olimpico e conseguente furia degli ultras. Contrarietà sull’atteggiamento del calciatore, come dimostrato a più riprese. L’ultimo chiaro messaggio dei tifosi biancocelesti corrisponde alla vigilia di Natale, con uno Striscione eloquente affisso proprio di fronte al settore concernente la Curva Nord: “Acerbi Vattene“. Parole dure degli ultras laziali, in ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Gesti e dichiarazioni recenti di Francescomal digeriti dalla tifoseria organizzata della, scagliatasi sul calciatore negli ultimi tempi. Il difensore biancoceleste, colonna del reparto difensivo gestito da Maurizio Sarri, si è rivolto duramente ai propri tifosi dopo un gol durante-Genoa; parole inoltre ironiche nel post-partita sul numero esiguo di spettatori presenti allo stadio Olimpico e conseguente furia degli. Contrarietà sull’atteggiamento del calciatore, come dimostrato a più riprese. L’ultimo chiaro messaggio dei tifosi biancocelesti corrisponde alla vigilia di Natale, con unoeloquente affisso proprio di fronte al settore concernente la Curva Nord: ““. Parole dure deglilaziali, in ...

Advertising

sportface2016 : #Lazio, rottura ultras-#Acerbi e striscione eloquente: 'Vattene' - JuventusUn : #Lazio, rottura totale con #Milinkovic | C’e la #Juventus: prezzo fissato, ok di #Lotito! C'E LA DATA ?… - LALAZIOMIA : CdS | Acerbi e la Curva, è rottura: gli ultras non concedono perdono ma il difensore non pensa all’addio… - JuventusUn : #Juventus, rottura totale: affare clamoroso in #SerieA! IL COLPO? - Whiterochen : RT @Gazzetta_it: Gli ultras della Lazio contro Acerbi: 'Via da Roma subito' -