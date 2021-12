GF Vip | “Mi ha mentito” | Jessica delusa dal comportamento di Sophie con Alessandro | amicizia al capolinea?

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo aver esternato al’interesse versosi sfoga con alcuni coinquilini e critica ildell’amica. Le incomprensioni trascaturite dalla presenza diBasciano nella casa aumentano di giorno in giorno. Tra le due amiche c’era stato un chiarimento in merito: la principessa si era sfogata con l’ex L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Alex ha ammesso: "Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale ... Cosa ne pensate? Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip 2021/ Jessica Selassiè in crisi per Alessandro? Giacomo Urtis... " Ti auguro ... Poi anche da lei perché mi ha mentito, perché era ovvio che le piacesse e invece me l'ha negato. Mi ... Secondo infatti Gabriele Parpiglia, autore del Grande Fratello Vip, la ragazza avrebbe "mentito" alla redazione del reality pur di entrare a far parte del cast dei Vipponi: Si ripete lo stesso sistema ... Dopo aver esternato a Sophie l'interesse verso Alessandro, Jessica si sfoga con alcuni coinquilini e critica il comportamento dell'amica.