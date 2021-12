Coldiretti: niente regali di Natale per un italiano su cinque (Di sabato 25 dicembre 2021) Le difficoltà causate dalla pandemia hanno ridotto la disponibilità di spesa delle famiglie, spiega l'associazione degli agricoltori Leggi su rainews (Di sabato 25 dicembre 2021) Le difficoltà causate dalla pandemia hanno ridotto la disponibilità di spesa delle famiglie, spiega l'associazione degli agricoltori

