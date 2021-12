Calcio femminile, top 100 ‘Guardian’: presenti le juventine Girelli, Bonansea e Hurtig (Di sabato 25 dicembre 2021) Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Lina Hurtig figurano nella top 100 mondiale del Calcio femminile, un’élite di giocatrici professioniste stilata dal ‘Guardian’. Riconoscimento straordinario alle talentuose interpreti della Juventus, saldamente tra le calciatrici in attività più rilevanti a livello internazionale. Girelli occupa la posizione 48, dunque stabilmente in top 50, mentre Bonansea e Hurtig comodamente tra le piazze 85 e 88. Orgoglio dunque per il Calcio italiano femminile, in costante crescita, con la compagine bianconera a rappresentare la più splendente tra le corazzate nostrane, apprezzata peraltro dall’interio scenario calcistico. Prima in classifica Alexia Putellas, esterno del ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Cristiana, Barbarae Linafigurano nella top 100 mondiale del, un’élite di giocatrici professioniste stilata dal. Riconoscimento straordinario alle talentuose interpreti della Juventus, saldamente tra le calciatrici in attività più rilevanti a livello internazionale.occupa la posizione 48, dunque stabilmente in top 50, mentrecomodamente tra le piazze 85 e 88. Orgoglio dunque per ilitaliano, in costante crescita, con la compagine bianconera a rappresentare la più splendente tra le corazzate nostrane, apprezzata peraltro dall’interio scenario calcistico. Prima in classifica Alexia Putellas, esterno del ...

