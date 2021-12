Bologna, due rinforzi per continuare a sognare l’Europa (Di sabato 25 dicembre 2021) Idee chiare in vista del mercato di gennaio per il Bologna: caccia all’esterno destro e anche al vice-Arnautovic Il Bologna ha sbancato il Mapei Stadium, battendo il Sassuolo per 3-0 e tornando nella zona sinistra della classifica, portandosi a +3 sui neroverdi che negli ultimi anni sono sempre arrivati davanti. La formazione di Sinisa Mihajlovic guarda con maggiore ottimismo al 2022 e ora si proietta sul calciomercato. Il Bologna ha le idee chiare. Il cambio modulo adottato dal tecnico dei felsinei impone delle scelte importanti a gennaio. La squadra era pensata per il 4-2-3-1 ma ora il Bologna gioca con la difesa a 3 e con i 4 (o 5, dipende dalle sfide) a centrocampo. Ci sono Skov Olsen e Orsolini che sono due esterni offensivi e fanno più fatica a coprire tutta la fascia: per questo motivo almeno uno dei due ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Idee chiare in vista del mercato di gennaio per il: caccia all’esterno destro e anche al vice-Arnautovic Ilha sbancato il Mapei Stadium, battendo il Sassuolo per 3-0 e tornando nella zona sinistra della classifica, portandosi a +3 sui neroverdi che negli ultimi anni sono sempre arrivati davanti. La formazione di Sinisa Mihajlovic guarda con maggiore ottimismo al 2022 e ora si proietta sul calciomercato. Ilha le idee chiare. Il cambio modulo adottato dal tecnico dei felsinei impone delle scelte importanti a gennaio. La squadra era pensata per il 4-2-3-1 ma ora ilgioca con la difesa a 3 e con i 4 (o 5, dipende dalle sfide) a centrocampo. Ci sono Skov Olsen e Orsolini che sono due esterni offensivi e fanno più fatica a coprire tutta la fascia: per questo motivo almeno uno dei due ...

