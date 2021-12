Barcellona | dalla Spagna | “Si risparmia | niente regali di natale ai giocatori”

(Di sabato 25 dicembre 2021) Con 481 milioni di perdite, ilsu diverse voci di spesa e tra queste anche idiper i. Come riporta AS, la situazione economica del club ha indotto i vertici a stralciare dalle spese i doni a campioni che possono già permettersi tutto. Anche lo scorso anno non ci furono donisocietà, ma Griezmann decise di regalare ai compagni un portafoglio di un lussuoso marchio francese. Era una tradizione, incoraggiata anche dall’ex presidente Bartomeu forse – secondo il quotidiano – per avere i favori dello spogliatoio. Ma da due anni Babbonon è più di casa al Camp Nou. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona dalla

