Anna Tatangelo, avete visto la casa di lusso dove vive senza Gigi D'Alessio? (Di sabato 25 dicembre 2021) L'esperienza di Anna Tatangelo come giudice di "All Together Now" si è appena conclusa e sono già molte le persone interessate alla prossima edizione di questo fortunato game show musicale. In attesa dei progetti futuri della famosa cantante di Sora, scopriamo dove abita e com'è la sua casa in cui vive dopo la rottura con Gigi D'Alessio. Le loro strade da un po' di tempo si sono divise, sono andati entrambi oltre e hanno conosciuto altre persone, infatti Gigi D'Alessio diventerà presto di nuovo padre per amore della sua attuale compagna Denise Esposito e Anna Tatangelo è felicemente fidanzata con il rapper Livio Cori. Certo, "Amorilandia" è solo un lontano ricordo, l'uomo è tornato a Napoli e ...

