Uomini e Donne, Andrea Nicole risponde ad alcune domande su Ciprian: “Falso? In generale criticare è facile” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Andrea Nicole Conte, superata la particolare “scelta” a Uomini e Donne, si sta godendo la sua storia d’amore con Ciprian Aftim. I due sembrerebbero essere molto affiatati, pertanto la ragazza potrebbe davvero aver fatto la scelta giusta. In queste ultime ore, l’ex tronista ha risposto ad alcune domande dei fan e ha fatto delle doverose L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021)Conte, superata la particolare “scelta” a, si sta godendo la sua storia d’amore conAftim. I due sembrerebbero essere molto affiatati, pertanto la ragazza potrebbe davvero aver fatto la scelta giusta. In queste ultime ore, l’ex tronista ha risposto addei fan e ha fatto delle doverose L'articolo

Advertising

poliziadistato : Anche oggi le nostre donne e i nostri uomini sono impegnati per la sicurezza e per il sostegno ai più fragili. Buon… - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella in videoconferenza con i nostri contingenti impegnati all'estero e in Italia. Un mo… - Viminale : #Natale2021 #Lamorgese: auguri alle donne e agli uomini di #ministerointerno, @poliziadistato, #vigilidelfuoco e di… - RobRe62 : RT @Viminale: #Natale2021 #Lamorgese: auguri alle donne e agli uomini di #ministerointerno, @poliziadistato, #vigilidelfuoco e di tutte le… - rosalbacianc : @Manuel02551 Alessandro va bene a uomini e donne dove può fare lo svenevole -