Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 17:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati trasporto da Francesco Vitale incidenza settimana li metto momento per quanto riguarda il covid 351 X 100 mila abitanti nel registrabile 113 il tasso di occupazione terapie Intensive al 10,7% contro i 9,6 del 6 dicembre il tasso di occupazione rimedi che livello nazionale stare al 13,9% contro il 12,13 ideazione variante omicron brusaferro il numero dei casi crescerà ancora occorre 2016 occorre prudenza grazie alla quale potremo trascorrere le feste con i nostri cari dobbiamo essere attenti e consapevoli che la variante omicron circola velocemente in Italia proprio per non rinunciare agli effetti vaccino dosi buste riferita ai 16-17 anni e i 12-15 anni fragili richiamo dopo 4 mesi le dosi potranno essere somministrata a partire dal 27 dicembre AIFA secondo quanto si apprende si pronunceràtutti gli adolescenti tra i 12 15 ...

