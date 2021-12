Traffico Roma del 24-12-2021 ore 18:30 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati in studio Tiziana Arimondi alle porte di Roma sull’autosole per Traffico Ci sono code verso Napoli tra Guidonia e d’anagni ancora e rallentamenti per incidente su via di Tor Vergata in prossimità di via Simeri Crichi nelle due direzioni e resta chiusa per accertamenti tecnici Piazza di Porta Portese piazzale Portuense in prossimità delle Mura il transito dei veicoli e dei pedoni Sotto gli archi di Porta Portese trasporto pubblico domani sabato 25 dicembre le linee di superficie le ferrovie regionali Roma Civita castellana Viterbo la Roma-lido e le metropolitane saranno in servizio nelle fasce orarie 8:30 13 e 16 e 20 21 solo la termini-centocelle Sara ti va nella fascia 8:30 13 dalle 23 inizia il servizio delle linee notturne di superficie è sempre Domani saranno a Tesoro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana Arimondi alle porte disull’autosole perCi sono code verso Napoli tra Guidonia e d’anagni ancora e rallentamenti per incidente su via di Tor Vergata in prossimità di via Simeri Crichi nelle due direzioni e resta chiusa per accertamenti tecnici Piazza di Porta Portese piazzale Portuense in prossimità delle Mura il transito dei veicoli e dei pedoni Sotto gli archi di Porta Portese trasporto pubblico domani sabato 25 dicembre le linee di superficie le ferrovie regionaliCivita castellana Viterbo la-lido e le metropolitane saranno in servizio nelle fasce orarie 8:30 13 e 16 e 20 21 solo la termini-centocelle Sara ti va nella fascia 8:30 13 dalle 23 inizia il servizio delle linee notturne di superficie è sempre Domani saranno a Tesoro ...

