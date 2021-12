Spazio, Asi sigla accordo per lancio dei primi due minisatelliti Platino (Di venerdì 24 dicembre 2021) Missione Platino verso il lancio con i primi due satelliti Platino-1 e Platino-2 che saranno messi in orbita tra la fine del 2022 e la metà del 2024. L’Asi annuncia che il contratto per i servizi di lancio firmato – su incarico dell’Agenzia Spaziale Italiana – dal raggruppamento di imprese Rti con Arianepace prevede l’utilizzo del vettore europeo a maggioranza italiana Vega. La piattaforma per minisatelliti Platino dell’Asi è stata progettata dal raggruppamento di imprese (Rti) costituito dalla mandataria Sitael, Thales Alenia Space, Leonardo, e Airbus Defence and Space ed è stata ideata per supportare un’ampia gamma di missioni in differenti scenari operativi nei settori dell’osservazione della Terra, telecomunicazioni e missioni scientifiche. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Missioneverso ilcon idue satelliti-1 e-2 che saranno messi in orbita tra la fine del 2022 e la metà del 2024. L’Asi annuncia che il contratto per i servizi difirmato – su incarico dell’Agenzia Spaziale Italiana – dal raggruppamento di imprese Rti con Arianepace prevede l’utilizzo del vettore europeo a maggioranza italiana Vega. La piattaforma perdell’Asi è stata progettata dal raggruppamento di imprese (Rti) costituito dalla mandataria Sitael, Thales Alenia Space, Leonardo, e Airbus Defence and Space ed è stata ideata per supportare un’ampia gamma di missioni in differenti scenari operativi nei settori dell’osservazione della Terra, telecomunicazioni e missioni scientifiche. ...

