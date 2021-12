Scienza & Salute | ‘Le pittole | un tuffo nella morbidezza del Natale’

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La puntata di Natale de “Il Gusto della” è dedicata alla pìttola, prelibatezza gastronomica nel giorno di vigilia della Festa. “L’interpretazione dei versi immortali di una filastrocca in dialetto salentino del poeta Franco Lupo apre la puntata per consentire non solo di spiegare le caratteristiche della pìttola ma anche la tradizione che l’ha generata e inserita nell’immaginario collettivo delle popolazioni del Sud Italia”. Ha spiegato Mauro Minelli, immunologo e responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata, che cura la rubrica. Ma quale è il perimetro culturale che definisce la pìittola? “Sì tratta – commenta Minelli – di pezzetti di farina di forma irregolare ma più spesso rotonda da lievitare e friggere nell’olio bollente, così da estrarre deliziose frittelle eventualmente da condire o farcire con pomodori, verdure, olive ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scienza &

Sky Tg24

... nonostante le cure e i vaccini che ci vengono offerti dallae dalla medicina; ma non siamo fatti solo di corpo, e le statistiche ci confermano che, accanto ai disastri della malattia che ha ...La puntata di Natale de 'Il Gusto della Salute' è dedicata alla pìttola , prelibatezza gastronomica nel giorno di vigilia della Festa. "L'interpretazione dei versi immortali di una filastrocca in ...Flash si è imbattuto negli universi paralleli già negli anni ’60. Ma il Multiverso è scientificamente plausibile? Per rispondere a questa domanda, i nostri ‘Supereroi della scienza’ – in una nuova pun ...Per Gianni Rodari “ se le fiabe non esistessero bisognerebbe inventarle ”. Soprattutto a Natale, e soprattutto per i bambini che trascorreranno queste festività in ospedale come degenti dei reparti di ...